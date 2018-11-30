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Клімкін розповів про мегапозов України проти РФ

Клімкін розповів про мегапозов України проти РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Україна має один фундаментальний позов, який охоплює всі порушення Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

“У нас є фундаментальний позов, один, який охоплює Чорне море, Азовське море і Керченську протоку. Він поданий відповідно до Конвенції з морського права до Міжнародного Арбітражу”, — заявив Клімкін.

За його словами, раніше цього тижня за результатами подій, які відбулись у неділю поблизу Керченської протоки, Україна подала додаткову скаргу.

“Ми постійно її підсилюємо. Це — один мегапозов, який має охопити все те, що Росія зробила в контексті узурпації наших суверенних прав, в контексті того, що вона має повернути нам ці права, і в контексті компенсації”, — заявив міністр.

Як повідомляв УНН, Україна планує найближчим часом розірвати в односторонньому порядку близько 40 угод із Росією.

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