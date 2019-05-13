Климкин начал визит в Брюссель со встречи с главами МИД Европейской народной партии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин начал свой двухдневный визит в Брюссель со встречи с Европейским комиссаром по вопросам политики соседства и расширения Йоханнесом Ганом и министрами иностранных дел Европейской народной партии. Об этом говорится в сообщении в Twitter представительства Украины в ЕС, передает УНН.
"Начинаем визит Министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Брюссель со встречи с министрами иностранных дел Европейской народной партии. День будет насыщен, новостей будет много, поэтому следите за обновлениями!", - говорится в сообщении.
Отметим, с 13 по 14 мая 2019 года Министр иностранных дел Украины посетит с рабочим визитом в Брюсселе для участия в ряде мероприятий по случаю десятой годовщины основания внешнеполитической инициативы ЕС Восточное партнерство.
Сегодня, 13 мая, Климкин примет участие в заседании министров иностранных дел государств-членов ЕС и стран-участниц Восточного партнерства под председательством Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини.
Кроме того, мероприятия к десятой годовщине Восточного партнерства (ВП) будут включать Конференцию высокого уровня с участием глав государств и правительств, ужин от имени президента Европейского Совета Дональда Туска для лидеров стран ВП, а также встреча министров иностранных дел стран ВП с представителями Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка по приглашению Комиссара ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Иоганнеса Гана.
Как сообщал УНН, Климкин в Брюсселе потребует расширения санкций против РФ и непризнание "паспортизации".
Доброе утро, друзья! Начинаем визит Министра иностранных дел Украины Павел Климкин в Брюссель со встречи с министрами иностранных дел Европейской народной партии. День будет насыщен, новостей будет много, поэтому следите за обновлениями! pic.twitter.com/H6CpG3udRd- UKRinEU (@UA_EUMission) 13 мая 2019 г.