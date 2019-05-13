Клімкін розпочав візит до Брюсселя із зустрічі з главами МЗС Європейської народної партії

КИЇВ. 13 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розпочав свій дводенний візит у Брюссель із зустрічі з Європейським комісаром з питань політики сусідства та розширення Йоханнесом Ганом та міністрами закордонних справ Європейської народної партії. Про це йдеться в повідомленні у Twitter представництва України у ЄС, передає УНН.