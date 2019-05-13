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Клімкін розпочав візит до Брюсселя із зустрічі з главами МЗС Європейської народної партії

Клімкін розпочав візит до Брюсселя із зустрічі з главами МЗС Європейської народної партії

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розпочав свій дводенний візит у Брюссель із зустрічі з Європейським комісаром з питань політики сусідства та розширення Йоханнесом Ганом та міністрами закордонних справ Європейської народної партії. Про це йдеться в повідомленні у Twitter представництва України у ЄС, передає УНН.

“Розпочинаємо візит Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна до Брюсселя із зустрічі з міністрами закордонних справ Європейської народної партії. День буде насичений, новин буде багато, тож слідкуйте за оновленнями!”, — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, з 13 по 14 травня 2019 року Міністр закордонних справ України перебуватиме з робочим візитом у Брюсселі з метою участі у низці заходів з нагоди відзначення десятої річниці заснування зовнішньополітичної ініціативи ЄС Східне партнерство.

Сьогодні, 13 травня, Клімкін візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ держав-членів ЄС та країн-учасниць Східного партнерства під головуванням Високого представника ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федеріки Могеріні.

Крім того, заходи до десятої річниці Східного партнерства (СхП) включатимуть Конференцію високого рівня за участю глав держав та урядів, вечерю від імені президента Європейської Ради Дональда Туска для лідерів країн СхП, а також зустріч міністрів закордонних справ країн СхП з представниками Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку на запрошення Комісара ЄС з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоганнеса Гана.

Як повідомляв УНН, Клімкін у Брюсселі вимагатиме розширення санкцій проти РФ та невизнання “паспортизації”. 

Доброго ранку, друзі! Розпочинаємо візит Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна до Брюсселя із зустрічі з міністрами закордонних справ Європейської народної партії. День буде насичений, новин буде багато, тож слідкуйте за оновленнями! pic.twitter.com/H6CpG3udRd

— UKRinEU (@UA_EUMission) 13 мая 2019 г.

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