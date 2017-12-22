Климкин прокомментировал победу "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал победу НАК "Нафтогаз Украины" по делу с ПАО "Газпром" в Стокгольмском арбитраже, отметив, что это явное преимущество, хоть и не нокаут. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Победа Нафтогаза в Стокгольмском арбитраже: не нокаут, но за явным преимуществом и три нокдауна", - отметил министр.
Напомним, 22 декабря Суд при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма полностью отклонил требования ПАО "Газпром" относительно положения "бери или плати" на сумму 56 млрд долл. за 2009-2017 годы.
НАК "Нафтогаз Украины" добилась уменьшения будущих обязательных годовых объемов закупки газа у "Газпрома" более чем в 10 раз в соответствии с фактическими потребностями в импорте газа. Цена газа, полученного "Нафтогазом" во втором квартале 2014 года, снижена на 27% - с 485 долл./тыс. куб. м до 352 долл./тыс. куб. м.
"Нафтогаз" оценивает общий положительный эффект решений арбитража более чем в 75 млрд долл. за весь срок действия контракта на поставку газа.
Перемога Нафтогазу в Стокгольмському арбітражі: не нокаут, але за явною перевагою і три нокдауни :)— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 22 декабря 2017 г.