Клімкін прокоментував перемогу "Нафтогазу" у Стокгольмському арбітражі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував перемогу НАК "Нафтогаз України" у справі з ПАТ "Газпром" у Стокгольмському арбітражі, зазначивши, що це явна перевага, хоч і не нокаут. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Перемога Нафтогазу в Стокгольмському арбітражі: не нокаут, але за явною перевагою і три нокдауни", - зазначив міністр.
Нагадаємо, 22 грудня Трибунал при Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольму повністю відхилив вимоги ПАТ "Газпром" за положенням "бери або плати" на суму 56 млрд дол. за 2009-2017 роки.
НАК "Нафтогаз України" домоглася зменшення майбутніх обов’язкових річних обсягів закупівлі газу у "Газпрому" більш, ніж у 10 разів у відповідності до фактичних потреб у імпорті газу. Ціна газу, отриманого "Нафтогазом" у 2-ому кварталі 2014 року, знижена на 27% – з 485 дол./тис. куб. м до 352 дол./тис. куб. м.
"Нафтогаз" оцінює загальний позитивний ефект рішень арбітражу більш ніж у 75 млрд дол. за весь термін дії контракту на поставку газу.
Перемога Нафтогазу в Стокгольмському арбітражі: не нокаут, але за явною перевагою і три нокдауни :)— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 22 декабря 2017 г.