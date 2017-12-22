Клімкін прокоментував перемогу "Нафтогазу" у Стокгольмському арбітражі

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував перемогу НАК "Нафтогаз України" у справі з ПАТ "Газпром" у Стокгольмському арбітражі, зазначивши, що це явна перевага, хоч і не нокаут. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.