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Климкин о возможном проигрыше Эрдогана на выборах: отношения с рф станут менее персональными

Киев • УНН

 • 1962125 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. В случае победы на президентских выборах в Турции Кемаля Кылычдароглу, политика страны в отношении Украины принципиально не изменится. Однако исчезнет личная связь между действующим президентом Эрдоганом и российским диктатором владимиром путиным и отношения между Турцией и рф станут менее персональными. В частности, это будет иметь положительное влияние на отношение Турции к Украине. Об этом журналисту УНН рассказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Цитата

«Турецкая политика в отношении нас принципиально не изменится (в случае победы Кылычдароглу – ред.), но исчезнет личная связь между Эрдоганом и путиным, поскольку путин понимает Эрдогана, понимает его слабые и сильные стороны. И тогда отношения между Турцией и россией станут менее персональными. Я считаю, что это будет иметь положительное влияние на отношение Турции к Украине, Западу, в частности, к ЕС», - сказал Климкин.

Климкин отметил, что отношение Турции к Китаю фундаментально не изменится, но нюансы политики будут другими.

Кроме того, он прокомментировал возможные внутренние изменения в Турции в случае проигрыша Эрдогана.

«Сейчас в Турции президентская республика, и ключевые направления внешней политики определяет либо сам Эрдоган, либо люди, которые к нему приближены. В случае победы оппозиции есть значительная вероятность, что Турция в будущем перейдет к другой форме государственной, например, парламентско-президентской республике, что было до Эрдогана и некоторое время во время него. Поэтому сама внешняя политика будет определяться более коллегиально», - рассказал Климкин.

Также Климкин высказал мнение, что в случае победы на выборах Эрдогана Турецкая политика в целом будет неизменна.

Дополнение

Первый тур президентских выборов в Турции назначен на 14 мая. Основные соперники – Эрдоган и Кылычдароглу. По данным большинства опросов, оппозиционный кандидат ведёт с небольшим отрывом, но, скорее всего, для выявления победителя нужен будет второй тур.

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