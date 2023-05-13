Клімкін про можливий програш Ердогана на виборах: відносини з рф стануть менш персональними

КИЇВ. 12 травня. УНН. У разі перемоги на президентських виборах у Туреччині Кемаля Киличдароглу, політика країни відносно України принципово не зміниться. Проте зникне особистий зв'язок між чинним президентом Ердоганом та російським диктатором володимиром путіним й відносини між Туреччиною та рф стануть менше персональними. Зокрема, це буде мати позитивний вплив на ставлення Туреччини до України. Про це журналісту УНН розповів ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.