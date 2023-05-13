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Клімкін про можливий програш Ердогана на виборах: відносини з рф стануть менш персональними

Клімкін про можливий програш Ердогана на виборах: відносини з рф стануть менш персональними

Київ • УНН

 • 1962126 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. У разі перемоги на президентських виборах у Туреччині Кемаля Киличдароглу, політика країни відносно України принципово не зміниться. Проте зникне особистий зв'язок між чинним президентом Ердоганом та російським диктатором володимиром путіним й відносини між Туреччиною та рф стануть менше персональними. Зокрема, це буде мати позитивний вплив на ставлення Туреччини до України. Про це журналісту УНН розповів ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Цитата

«Турецька політика відносно нас принципово не зміниться (у разі перемоги Киличдароглу – ред.), але зникне особистий зв'язок між Ердоганом та путіним, оскільки путін розуміє Ердогана, розуміє його слабкі та сильні сторони. І тоді відносини між Туреччиною та росією стануть менше персональними. Я вважаю, що це буде мати позитивний вплив на ставлення Туреччини до України, Заходу, зокрема, до ЄС», - сказав Клімкін.

Клімкін зазначив, що ставлення Туреччини до Китаю фундаментально не зміниться, але нюанси політики будуть іншими.

Окрім того, він прокоментував можливі внутрішні зміни в Туреччині у разі програшу Ердогана.

«Зараз в Туреччині президентська республіка, і ключові напрямки зовнішньої політики визначає або сам Ердоган, або люди, які до нього наближені. Вразі перемоги опозиції є значна ймовірність, що Туреччина в майбутньому перейде до іншої форми державної, наприклад, парламентсько-президентської республіки, що було до Ердогана і певний час під час нього. Тому сама зовнішня політика буде визначатися більш колегіально», - розповів Клімкін.

Також Клімкін висловив думку, що у разі перемоги на виборах Ердогана Турецька політика загалом буде не змінна.

Доповнення

Перший тур президентських виборів у Туреччині призначений на 14 травня. Основні суперники – Ердоган і Киличдароглу. За даними більшості опитувань, опозиційний кандидат веде з невеликим відривом, але, швидше за все, для виявлення переможця потрібен буде другий тур.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кандидат у президенти Туреччини звинуватив росію у втручанні у передвиборчу кампанію

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