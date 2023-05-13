Клімкін про можливий програш Ердогана на виборах: відносини з рф стануть менш персональними
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. У разі перемоги на президентських виборах у Туреччині Кемаля Киличдароглу, політика країни відносно України принципово не зміниться. Проте зникне особистий зв'язок між чинним президентом Ердоганом та російським диктатором володимиром путіним й відносини між Туреччиною та рф стануть менше персональними. Зокрема, це буде мати позитивний вплив на ставлення Туреччини до України. Про це журналісту УНН розповів ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.
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«Турецька політика відносно нас принципово не зміниться (у разі перемоги Киличдароглу – ред.), але зникне особистий зв'язок між Ердоганом та путіним, оскільки путін розуміє Ердогана, розуміє його слабкі та сильні сторони. І тоді відносини між Туреччиною та росією стануть менше персональними. Я вважаю, що це буде мати позитивний вплив на ставлення Туреччини до України, Заходу, зокрема, до ЄС», - сказав Клімкін.
Клімкін зазначив, що ставлення Туреччини до Китаю фундаментально не зміниться, але нюанси політики будуть іншими.
Окрім того, він прокоментував можливі внутрішні зміни в Туреччині у разі програшу Ердогана.
«Зараз в Туреччині президентська республіка, і ключові напрямки зовнішньої політики визначає або сам Ердоган, або люди, які до нього наближені. Вразі перемоги опозиції є значна ймовірність, що Туреччина в майбутньому перейде до іншої форми державної, наприклад, парламентсько-президентської республіки, що було до Ердогана і певний час під час нього. Тому сама зовнішня політика буде визначатися більш колегіально», - розповів Клімкін.
Також Клімкін висловив думку, що у разі перемоги на виборах Ердогана Турецька політика загалом буде не змінна.
Доповнення
Перший тур президентських виборів у Туреччині призначений на 14 травня. Основні суперники – Ердоган і Киличдароглу. За даними більшості опитувань, опозиційний кандидат веде з невеликим відривом, але, швидше за все, для виявлення переможця потрібен буде другий тур.
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