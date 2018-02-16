Климкин о Крыме: Россия должна заплатить за нарушение своих обязательств

"Не собираюсь забывать тему Крыма, поскольку в понедельник мы подадим наш первый полноценный меморандум, поскольку Россия нарушила все свои обязательства, в частности Конвенцию по морскому праву. Она не только должна понести за это ответственность - она ​​должна за это заплатить. Вчера у нас было окончательное совещание по согласованию всех нюансов - в понедельник мы его (меморандум - ред.) подаем", - сообщил П.Климкин.

Он добавил, что во время его встречи с главой российского МИД будет поднята тема "того, что происходит на территории оккупированного Крыма".

"Сегодня для украинских и крымских татар это превращается в какой-то ад. Людей хватают ночью без каких-либо причин. Это значит, что они просто хотят вытеснить наших патриотических граждан из Крыма и туда загружать кого-то из своей России", - резюмировал П.Климкин.

Напомним, 16 февраля в столице федеральной земли Баварии начинается 54-я Мюнхенская конференция по безопасности.



