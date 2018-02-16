Клімкін про Крим: Росія має заплатити за порушення своїх зобов'язань
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Голова МЗС України Павло Клімкін анонсував на понеділок подання повноцінного меморандуму щодо порушень Росією своїх зобов’язань за Конвенцією ООН про морське право, вказавши, що РФ має заплатити за це. Про це він повідомив під час відкриття меморіальної дошки в Мюнхені, передає кореспондент УНН.
"Не збираюся забувати тему Криму, оскільки в понеділок ми подамо наш перший повноцінний меморандум, оскільки Росія порушила всі свої зобов’язання, зокрема за Конвенцією про морське право. Вона не тільки має понести за це відповідальність – вона має за це заплатити. Вчора у нас була остаточна нарада з погодження всіх нюансів – в понеділок ми його (меморандум – ред.) подаємо", - повідомив П.Клімкін.
Він додав, що під час його зустрічі з головою російського МЗС буде піднята тема "того, що відбувається на території окупованого Криму".
"Сьогодні для українців та кримських татар це перетворюється на якесь пекло. Людей хапають уночі без будь-яких причин. Це означає, що вони просто хочуть витиснути наших патріотичних громадян з Криму і туди завантажувати когось зі своєї Росії", - резюмував П.Клімкін.
Нагадаємо, 16 лютого в столиці федеральної землі Баварії розпочинається 54-а Мюнхенська конференція з безпеки.