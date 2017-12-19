Климкин о голосовании в ООН: эта резолюция по Крыму - самая сильная
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал резолюцию о ситуации с правами человека в оккупированной Автономной Республике Крым и Севастополе (Украина) сильной, передает УНН.
"Эта резолюция по Крыму - самая сильная. Давление на Россию в вопросе #Крыма усиливается. Большое спасибо всем, кто поддержал. #CrimeaIsBleeding", - написал Климкин в Twitter.
Напомним, на 73 пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН одобрили резолюцию о ситуации с правами человека в оккупированной Автономной Республике Крым и Севастополе (Украина).
Как сообщал УНН, на Генассамблее ООН начали рассмотрение резолюции по правам человека в Крыму.
Напомним, 14 ноября 2017 года Третий комитет 72-й сессии ГА ООН одобрил проект резолюции "Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь (Украина)".