Клімкін про голосування в ООН: ця резолюція щодо Криму - найсильніша
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав резолюцію про ситуацію із правами людини у тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим і Севастополі (Україна) найсильнішою, передає УНН.
"Ця резолюція щодо Криму - найсильніша. Тиск на Росію у питанні #Криму посилюється. Велика подяка всім, хто підтримав. #CrimeaIsBleeding", - написав Клімкін у Twitter.
Нагадаємо, на 73 пленарному засіданні Генеральної асамблеї ООН схвалили резолюцію про ситуацію із правами людини у тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим і Севастополі (Україна).
Як повідомляв УНН, на Генасамблеї ООН розпочали розгляд резолюції стосовно прав людини в Криму.
Нагадаємо, 14 листопада 2017 року Третій комітет 72-ї сесії ГА ООН схвалив проект резолюції “Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь (Україна)”.