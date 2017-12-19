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Клімкін про голосування в ООН: ця резолюція щодо Криму - найсильніша

Київ • УНН

 • 13242 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав резолюцію про ситуацію із правами людини у тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим і Севастополі (Україна) найсильнішою, передає УНН.

"Ця резолюція щодо Криму - найсильніша. Тиск на Росію у питанні #Криму посилюється. Велика подяка всім, хто підтримав. #CrimeaIsBleeding", - написав Клімкін у Twitter.

Нагадаємо, на 73 пленарному засіданні Генеральної асамблеї ООН схвалили резолюцію про ситуацію із правами людини у тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим і Севастополі (Україна).

Як повідомляв УНН, на Генасамблеї ООН розпочали розгляд резолюції стосовно прав людини в Криму.

Нагадаємо, 14 листопада 2017 року Третій комітет 72-ї сесії ГА ООН схвалив проект резолюції “Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь (Україна)”.

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