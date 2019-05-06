Климкин об авиакатастрофе в РФ: информацию об украинской гражданке до сих пор проверяют
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Консулы проверяют информацию о гражданке Украины, которая пострадала в результате пожара на самолете SSJ100 в "Шереметьево". Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Павел Климкин, передает УНН.
"Наши консулы проверяют информацию относительно украинской гражданки, которая пострадала в результате пожара на самолете SSJ100 в Шереметьево", - написал Климкин.
Министр также выразил соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым.
"Человеческая жизнь бесценна, в цивилизованном мире это понимают", - добавил он.
Ранее в МИД заявили о пострадавшей украинке в авиакатастрофе в Шереметьево.
Как сообщал УНН, самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. В "Аэрофлоте" заявили о вспышке двигателя после посадки.
В СК РФ заявляли, что в результате катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Следственный комитет России назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево - недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неисправность самолета или неблагоприятные метеоусловия.