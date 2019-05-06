Клімкін про авіакатастрофу у РФ: інформацію щодо української громадянки досі перевіряють
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Консули перевіряють інформацію щодо громадянки України, яка постраждала внаслідок пожежі на літаку SSJ100 у "Шереметьєво". Про це написав у Twitter міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає УНН.
"Наші консули перевіряють інформацію щодо української громадянки, яка постраждала внаслідок пожежі на літаку SSJ100 у Шереметьєво", - написав Клімкін.
Міністр також висловив співчуття родинам загиблих, а також побажав швидкого одужання пораненим.
"Людське життя безцінне, у цивілізованому світі це розуміють", - додав він.
Раніше у МЗС заявили про постраждалу українку в авіакатастрофі у Шереметьєво.
Як повідомляв УНН, літак SSJ-100 авіакомпанії "Аерофлот" 5 травня здійснив аварійну посадку в аеропорту Шереметьєво. В "Аерофлоті" заявили про спалах двигуна після посадки.
У СК РФ заявляли, що в результаті катастрофи літака SSJ-100 в аеропорту Шереметьєво загинула 41 людина. Слідчий комітет Росії назвав основні версії авіакатастрофи в Шереметьєво - недостатня кваліфікація пілотів і диспетчерів, несправність літака або несприятливі метеоумови.