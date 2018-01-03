Климкин пригрозил "юридическими методами" компаниям, работающим в Крыму

“Сейчас есть компании, которые позволяют своим ритейлерам зачислять Крым к территории России. Это в частности такие компании, как Volkswagen и Adidas. Мы их безусловно получим юридическими методами”, — заявил П.Климкин.

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Как сообщал УНН, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МТОТ) зафиксировало на территории аннексированного Крыму деятельность ряда немецких компаний.