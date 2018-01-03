Клімкін пригрозив "юридичними методами" компаніям, які працюють в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін пригрозив "юридичними методами" міжнародним компаніям, які досі працюють в Криму. Про це він заявив на спільній з головою МЗС Німеччини Зігмаром Габріелем прес-конференції, передає кореспондент УНН.
“Зараз є компанії, які дозволяють своїм ритейлерам зараховувати Крим до територій Росії. Це зокрема такі компанії, як Volkswagen і Adidas. Ми їх безумовно дістанемо юридичними методами”, — заявив П.Клімкін.
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Як повідомляв УНН, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ) зафіксувало на території анексованого Криму діяльність низки німецьких компаній.