Климкин пригрозил международными судами за обыски в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Виновные в незаконных обысках и преследованиях крымских татар и украинцев в аннексированом Крыму предстанут перед судом в международных инстанциях. Об этом написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter, передает УНН.
"Быть крымским татарином, украинцем и патриотом в Крыму - это уже подвиг. Обыски и преследования превратились в норму. Те, кто за ними стоит, обязательно будут отвечать за это в международных судах", - подчеркнул Климкин.
Как сообщал УНН, в оккупированном Крыму российские правоохранители утром 26 апреля проводят массовые обыски у крымскотатарских предпринимателей в городе Белогорск.
В МИД осудили новые массовые обыски в оккупированном Крыму.
Быть крымским татарином, украинском и патриотом в Крыму - это уже подвиг. Обыски и преследования превратились в нормальность. Те, кто за ними стоит, обязательно будут отвечать за это в международных судах.- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 26 апреля 2018 г.