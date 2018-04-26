Климкин пригрозил международными судами за обыски в Крыму

"Быть крымским татарином, украинцем и патриотом в Крыму - это уже подвиг. Обыски и преследования превратились в норму. Те, кто за ними стоит, обязательно будут отвечать за это в международных судах", - подчеркнул Климкин.

Как сообщал УНН, в оккупированном Крыму российские правоохранители утром 26 апреля проводят массовые обыски у крымскотатарских предпринимателей в городе Белогорск.

В МИД осудили новые массовые обыски в оккупированном Крыму.

Быть крымским татарином, украинском и патриотом в Крыму - это уже подвиг. Обыски и преследования превратились в нормальность. Те, кто за ними стоит, обязательно будут отвечать за это в международных судах.