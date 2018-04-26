Клімкін пригрозив міжнародними судами за обшуки в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Винні в незаконних обшуках і переслідуваннях кримських татар і українців у анексованому Криму постануть перед судом у міжнародних інстанціях. Про це написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter, передає УНН.
“Бути кримським татарином, українцем і патріотом в Криму — це вже подвиг. Обшуки і переслідування перетворилися в норму. Ті, хто за ними стоїть, обов’язково будуть відповідати за це в міжнародних судах”, — підкреслив Клімкін.
Як повідомляв УНН, в окупованому Криму російські правоохоронці зранку 26 квітня проводять масові обшуки у кримськотатарських підприємців в місті Білогірськ.
У МЗС засудили нові масові обшуки в окупованому Криму.
Бути кримським татарином, українцем і патріотом в Криму - це вже подвиг. Обшуки та переслідування перетворилися на нормальність. Ті, хто за ними стоїть, обов’язково відповідатимуть за це в міжнародних судах.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 26 апреля 2018 г.