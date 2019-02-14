Климкин поедет в Германию на три дня
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Министр иностранных дел Павел Климкин 15-17 февраля посетит с рабочим визитом Германию, где примет участие в панельной дискуссии по вопросам энергетической безопасности на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.
"15-17 февраля 2019 года министр Павел Климкин посетит с рабочим визитом Федеративную Республику Германия для участия в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Планируется участие министра в панельной дискуссии по вопросам энергетической безопасности (15 февраля) и посещение других дискуссионных площадок Форума на тему безопасности", - говорится в сообщении.
На полях конференции Павел Климкин также проведет ряд двусторонних встреч с иностранными коллегами и известными мировыми политиками и экспертами.
Напомним, Климкин обсудит поддержку Украины на Мюнхенской конференции.