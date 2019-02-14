Клімкін поїде до Німеччини на три дні

"15-17 лютого 2019 року міністр Павло Клімкін здійснить робочий візит до Федеративної Республіки Німеччина з метою участі у Мюнхенській конференції з питань безпеки. Планується участь міністра у панельній дискусії з питань енергетичної безпеки (15 лютого) та відвідання інших дискусійних майданчиків Форуму на тему безпеки", - йдеться у повідомленні.

На полях конференції Павло Клімкін також проведе низку двосторонніх зустрічей з іноземними колегами та відомими світовими політиками й експертами.

Нагадаємо, Клімкін обговорить підтримку України на Мюнхенській конференції.