Клімкін поїде до Німеччини на три дні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Павло Клімкін 15-17 лютого здійснить робочий візит до Німеччини, де візьме участь у панельній дискусії з питань енергетичної безпеки на Мюнхенській конференції з питань безпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу МЗС.
"15-17 лютого 2019 року міністр Павло Клімкін здійснить робочий візит до Федеративної Республіки Німеччина з метою участі у Мюнхенській конференції з питань безпеки. Планується участь міністра у панельній дискусії з питань енергетичної безпеки (15 лютого) та відвідання інших дискусійних майданчиків Форуму на тему безпеки", - йдеться у повідомленні.
На полях конференції Павло Клімкін також проведе низку двосторонніх зустрічей з іноземними колегами та відомими світовими політиками й експертами.
Нагадаємо, Клімкін обговорить підтримку України на Мюнхенській конференції.