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Климкин обсудил с Волкером ситуацию на Донбассе и миротворцев

Климкин обсудил с Волкером ситуацию на Донбассе и миротворцев

Киев  •  УНН

 • 9902 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с спецпредставителем США в Украине Куртом Волкером в рамках конференции по вопросам безопасности в Мюнхене ситуацию на Донбассе и размещения миротворческой миссии ООН. Об этом написала в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает УНН.

"Важная и положительная встреча с К.Волкер об ухудшении ситуации на Донбассе, размещение миротворческой миссии", - написала она.

М.Беца также сообщила, что П.Климкин провел двусторонние переговоры с главой МИД Чехии М.Стропницким.

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Важная и положительная встреча с К.Волкер @MunSecConf -о ухудшение ситуации на Донбассе, размещение миротворческой миссии pic.twitter.com/giIfYmhF1Y

- Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 17 февраля 2018

Мюнхен @MunSecConf -не только пленарки, но и двусторонние перемовини.Тепла встречу с главой МИД Чехии М.Стропницким pic.twitter.com/fulQrEUD5Q

- Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 17 февраля 2018

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