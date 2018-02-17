Клімкін обговорив з Волкером ситуацію на Донбасі та миротворців
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив з спецпредставником США в Україні Куртом Волкером у межах конференції з питань безпеки у Мюнхені ситуацію на Донбасі та розміщення миротворчої місії ООН. Про це написала у Twitter речниця МЗС Мар’яна Беца, передає УНН.
“Важлива і позитивна зустріч з К.Волкером про погіршення ситуації на Донбасі, розміщення миротворчої місії”, — написала вона.
М.Беца також повідомила, що П.Клімкін провів двосторонні перемовини з главою МЗС Чехії М.Стропніцким.
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Важлива і позитивна зустріч з К.Волкером@MunSecConf-про погіршення ситуації на Донбасі, розміщення миротворчої місії pic.twitter.com/giIfYmhF1Y— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 17 лютого 2018 р.
Мюнхен @MunSecConf -не тільки пленарки, але й двосторонні перемовини.Тепла зустріч з главою МЗС Чехії М.Стропніцким pic.twitter.com/fulQrEUD5Q— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 17 лютого 2018 р.