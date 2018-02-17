Клімкін обговорив з Волкером ситуацію на Донбасі та миротворців

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив з спецпредставником США в Україні Куртом Волкером у межах конференції з питань безпеки у Мюнхені ситуацію на Донбасі та розміщення миротворчої місії ООН. Про це написала у Twitter речниця МЗС Мар’яна Беца, передає УНН.