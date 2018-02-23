Климкин назвал условия проведения выборов президента РФ в диппредставительствах в Украине

"Отправили ноту МИД РФ: 1. Решительный протест против выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма. 2. Предостерегли от попыток организации выборов на территории оккупированного Донбасса. 3. Отметили, что не может быть никаких выборов в дипломатических представительствах РФ на территории Украины без полного выполнения первых 2 условий", - написал Климкин.

Глава МИД Украины также добавил, что ведомство будет работать над тем, чтобы "все вовлеченные в выборы президента РФ на территории оккупированного Крыма попали под соответствующие санкции".

Ранее член ЦИК РФ Василий Лихачев зявив, что Украина является одной из наиболее проблемных точек для организации голосования.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко призвал не признавать российских президентских выборов в оккупированном Крыму и не возобновлять полномочия РФ в ПАСЕ.