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Клімкін назвав умови проведення виборів президента РФ у диппредставництвах в Україні

Київ • УНН

 • 11651 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Україна надіслала Росії ноту, де висловила протест проти проведення виборів президента РФ на території окупованого Криму, а також застерегла від спроб організувати вибори на окупованому Донбасі. Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.

“Надіслали ноту МЗС РФ: 1. Рішучий протест проти виборів президента РФ на території окупованого Криму. 2. Застерегли від спроб організації вибори на території окупованого Донбасу. 3. Наголосили, що не може бути ніяких виборів у дипломатичних представництвах РФ на території України без повного виконання перших 2 умов”, — написав Клімкін.

Глава МЗС України також додав, що відомство працюватиме над тим, щоб “всі залучені до виборів президента РФ на території окупованого Криму потрапили під відповідні санкції”.

Раніше член ЦВК РФ Василь Лихачов зявив, що Україна є однією з найбільш проблемних точок для організації голосування

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко закликав не визнавати російських президентських виборів в окупованому Криму та не відновлювати повноваження РФ у ПАРЄ.

Українські Національні Новини

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