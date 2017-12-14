Климкин на три дня едет в США

"Министр иностранных дел Украины Павел Климкин примет участие в брифинге Совета Безопасности ООН министерского уровня по нераспространению оружия массового уничтожения в контексте ситуации с КНДР", - говорится в сообщении.

Указано, что заседание состоится под председательством министра иностранных дел председательствующей в СБ ООН Японии Таро Коно.

"Во время визита также запланированы встречи министра П.Климкина с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, участниками заседания высокого уровня, а также ряд двусторонних встреч в рамках продвижения проекта резолюции 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по правам человека в Крыму", - говорится в сообщении.

Напомним, Климкин заявил, что Украина продолжит давление на Россию по введению миротворцев ООН на Донбасс.