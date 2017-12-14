Климкин на три дня едет в США

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 98351 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101861 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102218 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116299 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103297 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105793 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112682 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117230 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123051 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134784 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Климкин на три дня едет в США

Климкин на три дня едет в США

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 14-16 декабря будет находиться с рабочим визитом в Нью-Йорке, где запланированы его встреча с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и ряд двусторонних встреч в рамках продвижения проекта резолюции 72-й сессии ГА ООН по правам человека в Крыму, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Министр иностранных дел Украины Павел Климкин примет участие в брифинге Совета Безопасности ООН министерского уровня по нераспространению оружия массового уничтожения в контексте ситуации с КНДР", - говорится в сообщении.

Указано, что заседание состоится под председательством министра иностранных дел председательствующей в СБ ООН Японии Таро Коно.

"Во время визита также запланированы встречи министра П.Климкина с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, участниками заседания высокого уровня, а также ряд двусторонних встреч в рамках продвижения проекта резолюции 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по правам человека в Крыму", - говорится в сообщении.

Напомним, Климкин заявил, что Украина продолжит давление на Россию по введению миротворцев ООН на Донбасс.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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