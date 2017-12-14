Клімкін на три дні їде до США

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 14-16 грудня перебуватиме з робочим візитом до Нью-Йорка, де заплановані його зустріч з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем і низка двосторонніх зустрічей в рамках просування проекту резолюції 72-ї сесії ГА ООН щодо прав людини в Криму, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС України.

"Міністр закордонних справ України Павло Клімкін візьме участь у брифінгу Ради Безпеки ООН міністерського рівня з нерозповсюдження зброї масового знищення в контексті ситуації з КНДР", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що засідання відбудеться під головуванням міністра закордонних справ головуючої в РБ ООН Японії Таро Коно.

"Під час візиту також заплановані зустрічі міністра П.Клімкіна з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, учасниками засідання високого рівня, а також низка двосторонніх зустрічей в рамках просування проекту резолюції 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН щодо прав людини в Криму", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Клімкін заявив, що Україна продовжить тиск на Росію щодо введення миротворців ООН на Донбас.

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