Клімкін на три дні їде до США
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 14-16 грудня перебуватиме з робочим візитом до Нью-Йорка, де заплановані його зустріч з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем і низка двосторонніх зустрічей в рамках просування проекту резолюції 72-ї сесії ГА ООН щодо прав людини в Криму, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС України.
"Міністр закордонних справ України Павло Клімкін візьме участь у брифінгу Ради Безпеки ООН міністерського рівня з нерозповсюдження зброї масового знищення в контексті ситуації з КНДР", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що засідання відбудеться під головуванням міністра закордонних справ головуючої в РБ ООН Японії Таро Коно.
"Під час візиту також заплановані зустрічі міністра П.Клімкіна з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, учасниками засідання високого рівня, а також низка двосторонніх зустрічей в рамках просування проекту резолюції 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН щодо прав людини в Криму", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, Клімкін заявив, що Україна продовжить тиск на Росію щодо введення миротворців ООН на Донбас.