Климкин: мы прошли точку невозврата от постсоветской Украины

“Поскольку, во-первых, никто не делал масштабных реформ во время агрессии, причем агрессии и милитарной, и, конечно, гибридной — выбирайте термины как хотите. Но, как это может быть ни парадоксально — это также шанс и для нас, поскольку за много лет мы не смогли отойти от советской и постсоветской Украины, и это происходит только сейчас. Но на самом деле мы прошли точку невозврата от этой постсоветской Украине, но далеко не прошли точку невозврата к европейской Украине”, — отметил он.

По словам министра, в смысле этих реформ часть создания антикоррупционных институтов должна быть завершена созданием антикоррупционного суда, который должен быть максимально эффективный и независимый.

“Но давайте не вводить себя в заблуждение. Создавая средства, мы во-первых должны найти, как помочь функционированию этих средств, а во-вторых — начать устранять причины того, что есть, в смысле коррупции. Без этого мы дальше не пойдем. И именно в этом смысл того, что мы делаем, двигаясь к европейской и демократической стране”, — сказал П.Климкин.

Как сообщал УНН, П.Климкин заявил, что Украина в прошлом году покинули более миллиона граждан.