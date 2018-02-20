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Клімкін: ми пройшли точку неповернення від пострадянської України

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Україна пройшла точку неповернення від “радянщини”, проте до того щоб стати європейською державою, їй ще далеко. Про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін у вівторок під час конференції високого рівня з питань реформ в Україні, передає кореспондент УНН.

“Оскільки, по-перше, ніхто не робив масштабних реформ під час агресії, причому агресії і мілітарної, і, звичайно, гібридної — обирайте терміни як хочете. Але, як це може бути не парадоксально — це також шанс і для нас, оскільки за багато років ми не спромоглися відійти від радянської і пострадянської України, і це відбувається тільки зараз. Але насправді ми пройшли точку неповернення від цієї пострадянської України, але далеко не пройшли точку неповернення до європейської України”, — зазначив він.

За словами міністра, в сенсі цих реформ частина створення антикорупційних інституцій має бути завершена створенням Антикорупційного суду, який має бути максимально ефективний і незалежний.

"Але давайте не вводити себе в оману. Створюючи засоби, ми по-перше маємо знайти, як допомогти функціонуванню цих засобів, а по-друге — почати усувати причини того, що є, в сенсі корупції . Без цього ми далі не підемо. І саме в цьому є сенс того, що ми робимо, рухаючись до європейської і демократичної країни", — сказав П.Клімкін.

Як повідомляв УНН, П.Клімкін заявив, що Україну минулого року залишили більше мільйона громадян.

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