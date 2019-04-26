Климкин: Мы готовим новую волну давления и санкций против РФ из-за "паспортного указа"

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы создать волну давления на Россию. А также над подготовкой новых санкций - секторальных и экономических", - заявил министр.

Он также призвал граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, не принимать эти паспорта.

"Не берите эти паспорты! Почему? Конечно, это вмешательство в наши внутренние дела. Конечно, это противозаконно. Но, послушайте, кто будет эти паспорта признавать? И куда эти паспорта можно будет потом засунуть? Я даже в эфире об этом говорить не буду. Поэтому сначала подумайте очень хорошо и не отбирайте у себя будущее", - подчеркнул министр.

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Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенни порядка получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.