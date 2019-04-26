Клімкін: Ми готуємо нову хвилю тиску та санкцій проти РФ через "паспортний указ"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Україна активно працює над створенням нової хвилі тиску на РФ через рішення щодо паспортизації населення окупованого Донбасу. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє УНН.
“Ми зараз працюємо над тим, щоб створити хвилю тиску на Росію. А також над підготовкою нових санкцій — секторальних та економічних”, — заявив міністр.
Він також закликав громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, не брати ці паспорти.
“Не беріть ці па порти! Чому? Звичайно, це втручання у наші внутрішні справи. Звичайно, це протизаконно. Але, послухайте, хто буде ці паспорти визнавати? І куди ці паспорти можна буде потім засунути? Я, навіть, в ефірі про це казати не буду. Тому спочатку поміркуйте дуже добре і не відбирайте у себе майбутнє”, — наголосив міністр.
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Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.