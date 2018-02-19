Климкин анонсировал на июнь два меморандума против РФ за нарушение конвенций ООН

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Украина в июне планирует подать меморандумы о нарушении Российской Федерацией конвенции о запрете расовой дискриминации и о запрете финансирования терроризма. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время подписания Президентом распоряжения относительно представительства Украины в рассмотрении вопроса в Международном арбитражном суде о нарушении Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АПУ.