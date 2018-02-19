Климкин анонсировал на июнь два меморандума против РФ за нарушение конвенций ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Украина в июне планирует подать меморандумы о нарушении Российской Федерацией конвенции о запрете расовой дискриминации и о запрете финансирования терроризма. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время подписания Президентом распоряжения относительно представительства Украины в рассмотрении вопроса в Международном арбитражном суде о нарушении Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АПУ.
По словам Климкина, меморандум о нарушении конвенции по морскому праву является реальным результатом трехлетней работы мощной международной команды, которая включает известных международных экспертов, юристов, ученых.
"Документ содержит около 500 приложений. Этот меморандум стал первым, а в июне будут меморандумы по конвенции о запрете расовой дискриминации и о запрете финансирования терроризма", - цитирует пресс-служба министра.
Климкин также отметил, что то, что делает Украина, "это комплексная юридическая попытка достать Россию по всему юридическому фронту. И главное, что Россия получит не только наказание за нарушение прав, Россия еще и за это заплатит".
Напомним, сегодня Президент подписал распоряжение о представительстве Украины при рассмотрении вопроса в Международном арбитражном суде о нарушении Конвенции ООН по морскому праву.
Согласно этому документу, как отмечается, защищать интересы нашей страны будет заместитель Министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.