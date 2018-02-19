Клімкін анонсував на червень два меморандуми проти РФ за порушення конвенцій ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Україна у червні планує подати меморандуми щодо порушення Російською Федерацією конвенції про заборону расової дискримінації і про заборону фінансування тероризму. Про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час підписання Президентом розпорядження щодо представництва України в розгляді питання в Міжнародному арбітражному суді щодо порушення Конвенції ООН з морського права 1982 року, передає УНН з посиланням на прес-службу АПУ.
За словами Клімкіна, меморандум про порушення конвенції з морського права є реальним результатом трирічної роботи потужної міжнародної команди, яка включає відомих міжнародних експертів, юристів, науковців.
“Документ містить майже 500 додатків. Цей меморандум став першим, а у червні будуть меморандуми за конвенцією про заборону расової дискримінації і про заборону фінансування тероризму”, — цитує прес-служба міністра.
Клімкін також наголосив, що те, що робить Україна, “це всеохоплююча юридична спроба дістати Росію по всьому юридичному фронту. І головне, що Росія отримає не тільки покарання за порушення прав, Росія ще і за це заплатить”.
Нагадаємо, сьогодні Президент підписав розпорядження щодо представництва України в розгляді питання в Міжнародному арбітражному суді щодо порушення Конвенції ООН з морського права.
Відповідно до цього документа, як зазначається, захищати інтереси нашої країни буде заступник Міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.