Клімкін анонсував на червень два меморандуми проти РФ за порушення конвенцій ООН

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Україна у червні планує подати меморандуми щодо порушення Російською Федерацією конвенції про заборону расової дискримінації і про заборону фінансування тероризму. Про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час підписання Президентом розпорядження щодо представництва України в розгляді питання в Міжнародному арбітражному суді щодо порушення Конвенції ООН з морського права 1982 року, передає УНН з посиланням на прес-службу АПУ.