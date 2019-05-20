Климкин оценил статус иностранных делегаций на инаугурации Зеленского

"Я и Зеленскому это сказал позавчера. Я считаю, что уровень (иностранных представителей, приехавших на инаугурацию Зеленского - ред.) может и не суперовый, но учитывая, что на подготовку было 3 дня, более чем достойный. Люди же обычно готовятся за 3 месяца, а не за 3 дня, как у нас. У нас в стране есть сегодня вечером и завтра утром, а завтра вечером уже нет. Поэтому на самом деле интерес к новому президенту очень большой. У него будет вскоре очень много важных контактов", - сказал министр, комментируя статус нынешних иностранных представителей, кроторые должны прибыть на инаугурацию.

Отвечая на вопрос журналиста, он согласился, что лучше было бы сделать датой инаугурации 19 мая.

"Во-вторых, надо было даты на инаугурацию определять раньше", - добавил он.

Как сообщал УНН, около 60 иностранных представителей, среди которых и президенты других государств, посетят инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского сегодня.