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Клімкін оцінив статус іноземних делегацій на інавгурації Зеленського

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що рівень іноземних гостей на сьогоднішніх заходах, присвячених інавгурації Зеленського "не суперовий", але інтерес до нового президента є дуже великим. Про це він заявив в ефірі програми "Сніданок з 1+1" , передає кореспондент УНН.

"Я і Зеленському це сказав позавчора. Я вважаю, що рівень (іноземних представників, які приїхали на інавгурацію Зеленського – ред.) може і не суперовий, але враховуючи, що на підготовку було 3 дні, більш ніж достойний. Люди ж як правило готуються за 3 місяці, а не за 3 дні, як у нас. У нас в країні є сьогодні ввечері і завтра зранку, а завтра ввечері вже немає. Тому насправді інтерес до нового президента є дуже великим. У нього буде незабаром дуже багато важливих контактів", - сказав міністр, коментуючи статус нинішніх закордонних представників, які мають прибути на інавгурацію.

Відповідаючи на запитання журналіста, він погодився, що краще було б зробити датою інавгурації 19 травня.

"По-друге, треба було дати на інавгурацію визначати раніше", - додав він.

Як повідомляв УНН, близько 60 іноземних представників, серед яких і президенти інших держав, відвідають інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського сьогодні.

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