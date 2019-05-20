Клімкін оцінив статус іноземних делегацій на інавгурації Зеленського

"Я і Зеленському це сказав позавчора. Я вважаю, що рівень (іноземних представників, які приїхали на інавгурацію Зеленського – ред.) може і не суперовий, але враховуючи, що на підготовку було 3 дні, більш ніж достойний. Люди ж як правило готуються за 3 місяці, а не за 3 дні, як у нас. У нас в країні є сьогодні ввечері і завтра зранку, а завтра ввечері вже немає. Тому насправді інтерес до нового президента є дуже великим. У нього буде незабаром дуже багато важливих контактів", - сказав міністр, коментуючи статус нинішніх закордонних представників, які мають прибути на інавгурацію.

Відповідаючи на запитання журналіста, він погодився, що краще було б зробити датою інавгурації 19 травня.

"По-друге, треба було дати на інавгурацію визначати раніше", - додав він.

Як повідомляв УНН, близько 60 іноземних представників, серед яких і президенти інших держав, відвідають інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського сьогодні.