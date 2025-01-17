Клименко озвучил среднюю зарплату полицейского в Украине
Киев • УНН
Министр внутренних дел сообщил, что средняя зарплата полицейского в Украине составляет 34-36 тысяч гривен. Дополнительно выплачивается 10 тысяч по всей стране и 30 тысяч в регионах боевых действий.
На сегодня средняя заработная плата у полицейского составляет 34-36 тысяч гривен. В то же время на правительстве возможно будут в дальнейшем рассматривать вопрос повышения зарплаты, но это будет не огульно по всей стране.
Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко во время Часа вопросов к правительству в ВР, передает корреспондент УНН.
Что касается заработной платы Национальной полиции, она, действительно, уже два года не индексировалась, не повышалась. В то же время правительством выплачивается дополнительно 10 тысяч для всей территории Украины и плюс 30 тысяч в областях, где проходят боевые действия. И на сегодня заработная плата средняя у полицейского составляет 34-36 тысяч гривен Это, что касается всей Украины, например, в городе Киеве
По его словам, ситуация в Харьковской и Донецкой областях намного лучше. «В то же время мы будем на правительстве вопрос повышения зарплаты также, возможно, в дальнейшем рассматривать, но это будет не огульно по всему государству», - заявил Клименко.
Дополнение
В ноябре 2024 года сообщалось, что в Украине более 15 тысяч полицейских выполняют боевые задачи.