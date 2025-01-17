Клименко озвучив середню зарплату поліцейського в Україні

На сьогодні середня заробітна плата у поліцейського складає 34-36 тисяч гривень. Водночас на уряді можливо будуть надалі розглядати питання підвищення зарплати, але це буде не огульно по всій державі.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час Години запитань до уряду у ВР, передає кореспондент УНН.

Що стосується заробітної плати Національної поліції, вона, дійсно, вже два роки не індексувалась, не підвищувалась. Водночас урядом виплачується додатково 10 тисяч для всієї території України й плюс 30 тисяч в областях, де проходять бойові дії. І на сьогодні заробітна плата середня у поліцейського складає 34-36 тисяч гривень.Це, що стосується всієї України, наприклад, у місті Києві - сказав Клименко.

За його словами, ситуація в Харківській та Донецькій областях набагато краща."Водночас ми будемо на уряді питання підвищення зарплати також, можливо, в подальшому розглядати, але це буде не огульно по всій державі", - заявив Клименко.

Доповнення

В листопада 2024 року повідомлялося, що в Україні понад 15 тисяч поліцейських виконують бойові завдання.