Климатологи зафиксировали первый летний день в Киеве

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 47734 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104223 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160252 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118222 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117546 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113116 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104660 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107177 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103661 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154589 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Климатологи зафиксировали первый летний день в Киеве

Климатологи зафиксировали первый летний день в Киеве

Киев  •  УНН

 • 14892 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Четвертое апреля в столице оказалось первым летним днем ​​в этом году. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории, передает УНН.

Во вторник среднесуточная температура воздуха в Киеве достигла +15,4 градусов, таким образом было на 2,2 градуса превышен предыдущий температурный рекорд для этого дня, установленный в 1976 году.

Климатологи обсерватории напомнили, что среднесуточная температура выше 15 градусов считается уже летней. Как отмечается, в прошлом году первый летний день в столице выпал на 8 апреля. Сообщается, что за климатической нормой среднесуточная температура 4 апреля соответствует температуре первой декады мая.

Всего с начала апреля в столице метеорологи Центральной геофизической обсерватории уже зафиксировали шесть температурных рекордов.

Также в обсерватории сообщили, что ввиду прогноза Укргидрометцентра, погода в столице в ближайшие дни возвращается к климатической норме.

Как сообщал УНН, нынешний март стал одним из самых теплых в Киеве за 137 лет наблюдения.

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