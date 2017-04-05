Климатологи зафиксировали первый летний день в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Четвертое апреля в столице оказалось первым летним днем в этом году. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории, передает УНН.
Во вторник среднесуточная температура воздуха в Киеве достигла +15,4 градусов, таким образом было на 2,2 градуса превышен предыдущий температурный рекорд для этого дня, установленный в 1976 году.
Климатологи обсерватории напомнили, что среднесуточная температура выше 15 градусов считается уже летней. Как отмечается, в прошлом году первый летний день в столице выпал на 8 апреля. Сообщается, что за климатической нормой среднесуточная температура 4 апреля соответствует температуре первой декады мая.
Всего с начала апреля в столице метеорологи Центральной геофизической обсерватории уже зафиксировали шесть температурных рекордов.
Также в обсерватории сообщили, что ввиду прогноза Укргидрометцентра, погода в столице в ближайшие дни возвращается к климатической норме.
Как сообщал УНН, нынешний март стал одним из самых теплых в Киеве за 137 лет наблюдения.