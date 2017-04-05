Кліматологи зафіксували перший літній день в Києві

У вівторок середньодобова температура повітря в Києві досягла +15,4 градусів, таким чином було на 2,2 градуса перевищено попередній температурний рекорд для цього дня, встановлений у 1976 році.

Кліматологи обсерваторії нагадали, що середньодобова температура вище 15 градусів вважається уже літньою. Як зазначається, минулого року перший літній день у столиці випав на 8 квітня. Повідомляється, що за кліматичною нормою середньодобова температура 4 квітня відповідає температурі першої декади травня.

Загалом з початку квітня у столиці метеорологи Центральної геофізичної обсерваторії уже зафіксували шість температурних рекордів.

Також в обсерваторії повідомили, що зважаючи на прогноз Укргідрометцентру, погода в столиці в найближчі дні повертається до кліматичної норми.

Як повідомляв УНН, цьогорічний березень став одним із найтепліших у Києві за 137 років спостереження.