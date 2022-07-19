Климатическая служба ЕС выпустила предупреждение о вреде озона из-за сильной жары

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КИЕВ. 19 июля. УНН. Значения озона повышаются до опасного для здоровья уровня в северо-западной Европе вследствие нынешней волны тепла, сообщила во вторник Служба мониторинга атмосферы Copernicus Европейского союза (CAMS), передает УНН.

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"В середине июля ежедневные максимальные значения приземного озона, что достигают пика в середине дня, достигли нездорового уровня в Португалии, Испании и Италии, а в некоторых местах они превышали 200 микрограмм на кубический метр", - говорится в сообщении CAMS.

Детали

Хотя эта ситуация, вероятно, улучшится, ожидается, что уровни превысят 120 микрограмм на кубический метр в северной и западной частях Европы с 18 июля, поскольку волна тепла приносит рекордные температуры, которые достигнут пика до 20 июля, прежде чем ослабнуть, говорится в сообщении.

"Озон на поверхности земли является ключевым загрязнителем воздуха, который может повлиять на здоровье человека, сельское хозяйство и даже экосистемы, людей и окружающую среду в целом", - говорится в сообщении CAMS.

CAMS также отметила, что европейская волна тепла усиливает масштабы и интенсивность лесных пожаров, ныне бушующих на юге Европы, особенно на юго-западе Франции, Испании и Португалии.

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Добавим

Потенциальное действие очень высокого уровня загрязнения озоном на здоровье человека может быть значительным как с точки зрения респираторных, так и сердечно-сосудистых заболеваний. Высшие значения могут привести к таким симптомам как боль в горле, кашель, головная боль и повышенный риск приступов астмы.

По оценкам Альянса за чистый воздух, загрязнение озоном приводит примерно к миллиону дополнительных смертей в год.

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