Кліматична служба ЄС випустила попередження про шкоду озону через сильну спеку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Значення озону підвищуються до небезпечного для здоров'я рівня в північно-західній Європі внаслідок нинішньої хвилі тепла, попередила у вівторок Служба моніторингу атмосфери Copernicus Європейського союзу (CAMS), передає УНН.
Цитата
"У середині липня щоденні максимальні значення приземного озону, які досягають піку в середині дня, досягли нездорового рівня в Португалії, Іспанії та Італії, а в деяких місцях вони перевищували 200 мікрограмів на кубічний метр", - йдеться у повідомленні CAMS.
Деталі
Хоча ця ситуація, ймовірно, покращиться, очікується, що рівні перевищать 120 мікрограмів на кубічний метр у північній та західній частинах Європи з 18 липня, оскільки хвиля тепла приносить рекордні температури, що досягнуть піку до 20 липня, перш ніж ослабнути, йдеться у повідомленні.
"Озон на поверхні землі є ключовим забруднювачем повітря, яке може вплинути на здоров'я людини, сільське господарство і навіть екосистеми, людей та навколишнє середовище в цілому", - йдеться у повідомленні CAMS.
CAMS також зазначила, що європейська хвиля тепла посилює масштаби та інтенсивність лісових пожеж, що нині вирують на півдні Європи, особливо на південному заході Франції, в Іспанії та Португалії.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Іспанії та Португалії понад 1000 людей загинули від виснажливої спеки
Додамо
Потенційна дія дуже високого рівня забруднення озоном на здоров'я людини може бути значною як з точки зору респіраторних, так і серцево-судинних захворювань. Вищі значення можуть призвести до таких симптомів, як біль у горлі, кашель, головний біль та підвищений ризик нападів астми.
За оцінками Альянсу за чисте повітря, забруднення озоном призводить приблизно до мільйона додаткових смертей на рік.