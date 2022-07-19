Кліматична служба ЄС випустила попередження про шкоду озону через сильну спеку

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"У середині липня щоденні максимальні значення приземного озону, які досягають піку в середині дня, досягли нездорового рівня в Португалії, Іспанії та Італії, а в деяких місцях вони перевищували 200 мікрограмів на кубічний метр", - йдеться у повідомленні CAMS.

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Хоча ця ситуація, ймовірно, покращиться, очікується, що рівні перевищать 120 мікрограмів на кубічний метр у північній та західній частинах Європи з 18 липня, оскільки хвиля тепла приносить рекордні температури, що досягнуть піку до 20 липня, перш ніж ослабнути, йдеться у повідомленні.

"Озон на поверхні землі є ключовим забруднювачем повітря, яке може вплинути на здоров'я людини, сільське господарство і навіть екосистеми, людей та навколишнє середовище в цілому", - йдеться у повідомленні CAMS.

CAMS також зазначила, що європейська хвиля тепла посилює масштаби та інтенсивність лісових пожеж, що нині вирують на півдні Європи, особливо на південному заході Франції, в Іспанії та Португалії.

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Потенційна дія дуже високого рівня забруднення озоном на здоров'я людини може бути значною як з точки зору респіраторних, так і серцево-судинних захворювань. Вищі значення можуть призвести до таких симптомів, як біль у горлі, кашель, головний біль та підвищений ризик нападів астми.

За оцінками Альянсу за чисте повітря, забруднення озоном призводить приблизно до мільйона додаткових смертей на рік.