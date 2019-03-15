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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Клыха проверяют на онкомаркеры — правозащитница

Киев • УНН

 • 9216 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Украинского политзаключенного Станислава Клыха проверяют на онкомаркеры. Об этом сообщила российская правозащитница Татьяна Щук на своей странице в Facebook, передает УНН.

Клыха проверяют на онкомаркеры — правозащитница

“Только что от него из ЛИУ-3 (г.Челябинск) вышел адвокат, работающий по договору с Уральской правозащитной группой. Стас выглядит неплохо, говорит, что все у него нормально. По сравнению с тюрьмой гораздо лучше. Свое долгое пребывание в лечебном (не психиатрическом) учреждении объясняет тем, что по его просьбе врачи его проверяют на онкомаркеры”, — написала она.

Правозащитница добавила, что Клых жалуется только на отсутствие телевизора в палате, в которой он содержится один.
Она также добавила, что Станислав очень беспокоится о родителях.

Напомним, состояние удерживаемого в РФ политзаключенного Станислава Клыха ухудшается. Он подозревает у себя рак кожи.

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