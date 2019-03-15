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Клиха перевіряють на онкомаркери - правозахисниця

Київ • УНН

 • 9216 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Українського політв'язня Станіслава Клиха перевіряють на онкомаркери. Про це повідомила російська правозахисниця Тетяна Щук на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

Клиха перевіряють на онкомаркери - правозахисниця

"Тільки що від нього з ЛІУ-3 (Челябінськ) вийшов адвокат, який працює за договором з Уральської правозахисною групою. Стас виглядає непогано, каже, що все у нього нормально. У порівнянні з в'язницею набагато краще. Своє довге перебування в лікувальному (не психіатричній) установі пояснює тим, що на його прохання лікарі його перевіряють на онкомаркери", - написала вона.

Правозахисниця додала, що Клих скаржиться тільки на відсутність телевізора в палаті, в якій він міститься один.

Вона також додала, що Станіслав дуже турбується про батьків.

Нагадаємо, стан утримуваного в РФ політв'язня Станіслава Клиха погіршується. Він підозрює у себе рак шкіри.

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