Клиент китайского ресторана был шокирован счетом за заказ, после случайной публикации своего QR-кода в Интернете

Женщина в Китае была шокирована, получив счет на 430 000 юаней (60 000 долларов США) в ресторане после того, как случайно опубликовала свой QR-код для заказа еды в Интернете, а другие пользователи сети начали размещать на него дополнительные заказы.

Об этом пишет УНН с ссылкой на South China Morning Post.

Детали

Согласно информации издания, жительница Китая по фамилии Ванг сказала, что хотела лишь опубликовать фотографии блюд из ресторана, который она посетила с подругой 23 ноября, но случайно добавила в свой пост сообщение QR-код, который был наклеен на стол для заказа и оплаты блюд. Хотя она опубликовала фотографии только на своей странице WeChat Moments с ограниченным доступом, которую могут видеть только ее контакты в WeChat, этот список включал большое количество людей, которые начали сканировать код.

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Ванг поняла, что что-то не так, только когда персонал ресторана подошел к группе, чтобы подтвердить, сделали ли они заказ на 6 000 юаней. Обратив на это внимание, персонал сначала подумал, что в их системе заказов произошел сбой. Но впоследствии окончательный счет дошел до 430 000 юаней.

Ванг обнаружила, что люди использовали QR-код, который она случайно опубликовала. Скриншот заказа, размещенный в Интернете, показал, что пользователи сети заказали 1 850 порций утиной крови, 2 580 порций кальмаров и 9 990 порций креветочного паштета.

Не имея возможности остановить непрерывный поток заказов, ресторан в конце концов пересадил группу посетителей за другой столик, поскольку не смог остановить или отследить злоумышленников.

Хотя Ванг сказала, что ее не заставили оплатить счет, она отметила, что эта выходка доставила ресторану много хлопот, и предостерегла других быть осторожными, публикуя фотографии в социальных сетях, чтобы избежать случайной утечки личной информации.

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