"Сегодня произошло событие на Осокорках, где осыпались куски штукатурки на путепроводе и попали на авто проезжали под мостом. Я считаю, что должен в этом балансодержатель путепровода. Он должен вовремя обследовать объекты, по надлежащее состояние которых отвечает, и оперативно предоставлять информацию другим службам выявленных проблем. Я освобождаю исполняющего обязанности директора КП "Киевавтодормост" Дмитрия Котлубея за халатное отношение к своим обязанностям », - отметил киевский мэр.

Он также добавил, что поручил транспортном департамента провести оперативную проверку всех инфраструктурных объектов в столице и доложить о тех сооружения, особенно нуждаются в ремонте.

"Также я поручил Департаменту транспорта КГГА обследовать все искусственные сооружения в столице и оперативно предоставить информацию о самых мостов из тех, где не происходят ремонтные работы", - подытожил Виталий Кличко.