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Кличко освободил в. о. директора КП &quot;Киевавтодормост&quot; за халатность

Киев • УНН

 • 7151 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко освободил от должности исполняющего обязанности директора коммунального предприятия "Киевавтодормост" Дмитрия Котлубея за инцидента на Осокорках. Об этом мэр сообщил на своей странице в Facebook , передает УНН.

Кличко освободил в. о. директора КП &quot;Киевавтодормост&quot; за халатность

"Сегодня произошло событие на Осокорках, где осыпались куски штукатурки на путепроводе и попали на авто проезжали под мостом. Я считаю, что должен в этом балансодержатель путепровода. Он должен вовремя обследовать объекты, по надлежащее состояние которых отвечает, и оперативно предоставлять информацию другим службам выявленных проблем. Я освобождаю исполняющего обязанности директора КП "Киевавтодормост" Дмитрия Котлубея за халатное отношение к своим обязанностям », - отметил киевский мэр.

Он также добавил, что поручил транспортном департамента провести оперативную проверку всех инфраструктурных объектов в столице и доложить о тех сооружения, особенно нуждаются в ремонте.

"Также я поручил Департаменту транспорта КГГА обследовать все искусственные сооружения в столице и оперативно предоставить информацию о самых мостов из тех, где не происходят ремонтные работы", - подытожил Виталий Кличко.

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