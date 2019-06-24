Кличко звільнив в. о. директора КП "Київавтошляхміст" за недбалість
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко звільнив з посади виконувача обов’язків директора комунального підприємства "Київавтошляхміст" Дмитра Котлубея через інцидент на Осокорках. Про це міський голова повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні трапилася подія на Осокорках, де обсипалися шматки штукатурки на шляхопроводі та потрапили на авто, що проїжджало під мостом. Я вважаю, що винен в цьому балансоутримувач шляхопроводу. Він повинен вчасно обстежувати об‘єкти, за належний стан яких відповідає, і оперативно надавати інформацію іншим службам щодо виявлених проблем. Я звільняю виконувача обов‘язків директора КП "Київавтошляхміст" Дмитра Котлубея за недбале ставлення до своїх обов‘язків», – наголосив київський мер.
Він також додав, що доручив транспортному департаменту провести оперативну перевірку усіх інфраструктурних об’єктів у столиці і доповісти про ті споруди, що особливо потребують ремонту.
"Також я доручив Департаменту транспорту КМДА обстежити всі штучні споруди в столиці та оперативно надати інформацію щодо найпроблемніших мостів з тих, де зараз не відбуваються ремонтні роботи", – підсумував Віталій Кличко.