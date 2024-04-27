Кличко заявил о завершающем этапе работ на мосту-волне на Оболони

В Киеве работы по обустройству острова Оболонский и возведение пешеходного моста-волны к нему - на завершающей стадии. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

По его словам, уже вскоре киевляне смогут посещать новую рекреационную зону.

Дополнение

Новая рекреационная зона в Киеве должна соединить между собой парк "Наталка", набережную и остров Оболонский, куда будет вести новый пешеходный мост.

В рамках обустройства зоны рядом возводят также паркинг - и для безопасности, и для комфорта посетителей. Его подземная часть будет укрытием во время воздушных тревог. А наземная - спортивной зоной отдыха.

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