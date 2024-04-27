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Кличко заявив про завершальний етап робіт на мосту-хвилі на Оболоні

Кличко заявив про завершальний етап робіт на мосту-хвилі на Оболоні

Київ • УНН

 • 39293 перегляди

Київський міський голова Віталій Кличко оголосив про завершення робіт на Оболонському хвильовому мосту та перетворення Оболонського острова на нову рекреаційну зону з пішохідним мостом, паркінгом та спортивними майданчиками.

У Києві роботи з облаштування острову Оболонський та зведення пішохідного мосту-хвилі до нього — на завершальній стадії. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Деталі

За його словами, вже невдовзі кияни зможуть відвідувати нову рекреаційну зону.

Доповнення

Нова рекреаційна зона у Києві має зʼєднати між собою парк "Наталка", набережну та острів Оболонський, куди вестиме новий пішохідний міст.

У рамках облаштування зони поруч зводять також паркінг – і для безпеки, і для комфорту відвідувачів. Його підземна частина буде укриттям під час повітряних тривог. А наземна – спортивною зоною відпочинку.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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