Кличко заявив про завершальний етап робіт на мосту-хвилі на Оболоні
Київ • УНН
Київський міський голова Віталій Кличко оголосив про завершення робіт на Оболонському хвильовому мосту та перетворення Оболонського острова на нову рекреаційну зону з пішохідним мостом, паркінгом та спортивними майданчиками.
У Києві роботи з облаштування острову Оболонський та зведення пішохідного мосту-хвилі до нього — на завершальній стадії. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
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За його словами, вже невдовзі кияни зможуть відвідувати нову рекреаційну зону.
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Нова рекреаційна зона у Києві має зʼєднати між собою парк "Наталка", набережну та острів Оболонський, куди вестиме новий пішохідний міст.
У рамках облаштування зони поруч зводять також паркінг – і для безпеки, і для комфорту відвідувачів. Його підземна частина буде укриттям під час повітряних тривог. А наземна – спортивною зоною відпочинку.
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