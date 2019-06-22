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Кличко запланировал в Киеве проведение боя Усика

Киев • УНН

 • 10269 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Мэр Киева и "вечный" чемпион мира по боксу версии WBC Виталий Кличко в интервью сайту "Главком" прокомментировал возможную встречу Ломаченко с Беринчиком, а также о возможности проведения боя Александра Усика на НСК "Олимпийский", передает УНН.

Кличко запланировал в Киеве проведение боя Усика

"Планы есть, но их реализация зависит от многих составляющих. Усик сейчас решил попробовать свои силы в тяжелом весе, взял паузу, травмировался и находится в процессе реабилитации. В этом году, к сожалению, такого поединка не будет. Планируем на следующий", - рассказал Кличко о проведении боя Усика в Киеве.

На вопрос реальный ли бой Беринчик-Ломаченко, мэр Киева ответил следующее: "нет ничего невозможного. Но было бы гораздо лучше, если бы наши ребята боксировали и собирали титулы против представителей других стран. Два украинца друг против друга - с точки зрения профессионального бокса этот бой будет просто не таким интересным".

Напомним, что Усик отказался от четырех поясов чемпиона мира тяжелого веса перед дебютом в новой категории.

Украинские Национальные Новости

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