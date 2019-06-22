Кличко запланував у Києві проведення бою Усика
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Мер Києва та "вічний" чемпіон світу з боксу по версії WBC Віталій Кличко в інтерв’ю сайту "Главком" прокоментував можливу зустріч Ломаченка з Берінчиком, а також про можливість проведення бою Олександра Усика на НСК "Олімпійський", передає УНН.
"Плани є, але їх реалізація залежить від багатьох складових. Усик зараз вирішив спробувати свої сили у важкій вазі, взяв паузу, травмувався і знаходиться в процесі реабілітації. Цього року, на жаль, такого поєдинку не відбудеться. Плануємо на наступний", - розповів Кличко стосовно проведення бою Усика в Києві.
На питання чи реальний бій Берінчик-Ломаченко, мер Києва відповів наступне: "немає нічого неможливого. Але було б набагато краще, якби наші хлопці боксували і збирали титули проти представників інших країн. Два українці один проти одного – з точки зору професійного боксу цей бій буде просто не таким цікавим".
Нагадаємо, що Усик відмовився від чотирьох поясів чемпіона світу важкої ваги перед дебютом у новій категорії.