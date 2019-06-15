Усик відмовився від четвертого чемпіонського поясу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Український боксер Олександр Усик відмовився від останнього, четвертого чемпіонського титулу – ІBF, у важкій вазі через перехід в надважкий дивізіон, інформує УНН з посиланням на сторінку менеджера бійця Егіса Клімаса в Instagram.
"Усик звернувся до IBF з проханням негайно відмовитися від титулу "IBF" у важкій вазі і побажати сьогоднішнім учасникам турніру WBSS всього найкращого. Таким чином, титул IBF у важкій вазі перейде до переможця бою між Табіті і Дортікос. Олександр дякує "IBF" за всю підтримку під час його чемпіонства у важкій вазі і тим самим повідомляє IBF про те, що в майбутньому він буде виступати в суперважкому дивізіоні", - йдеться у записі Клімаса.
Відзначимо, що найближчим часом пояс IBF розіграють півфіналісти Всесвітньої боксерської суперсерії Юньєр Дортікос і Ендрю Табіті.
Додамо, що дебют Усика у суперважкому дивізіоні має відбутися до кінця року.
Як повідомляв УНН, WBC визнала Усика другим кращим боксером в історії важковаговиків.