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WBC визнала Усика другим кращим боксером в історії важковаговиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Всесвітня боксерська рада (WBC) назвала топ-10 кращих чемпіонів світу за версією WBC в важкій вазі, інформує УНН з посиланням на Worldboxingnews.

WBC визнала Усика другим кращим боксером в історії важковаговиків

Український боксер Олександр Усик виявився на другому місці в даному рейтингу. Наш боксер уступив тільки легендарному американцю Евандеру Холіфілду.

До п'ятірки кращих також увійшли Хуан Карлос Гомес (Куба-Німеччина), Девід Хей – 4 місце і Тоні Беллью – 5-й.

Зазначимо, уродженець Сімферополя удостоївся бути в цьому списку завдяки тому, що в 2018 році він об'єднав усі титули в тяжкій вазі і став абсолютним чемпіоном світу.

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